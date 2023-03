Fuga di gas a Sabaudia, evacuazione in corso

Fuga di gas nel pomeriggio a Sabaudia, i vigili del fuoco e la Protezione civile stanno evacuando le abitazioni nell'area del centro residenziale Sacramento. La segnalazione è partita da una famiglia residente in via Ustica, attualmente vigili del fuoco e protezione civile sono in attesa di una squadra speciale da Roma. Nella zona i residenti sono pochi per la maggior parte sono case estive, e quindi non abitate in questo momento. Si stanno attivando i controlli per capire qual è l'area dalla quale proviene la perdita e di conseguenza intervenire.

La Polizia locale ha chiuso le strade della zona per evitare il passaggio di auto o moto nell'area sulla quale insiste la fuga di gas.