Sabaudia, fedeli in preghiera alla Santissima Annunziata per invocare pace in Ucraina

Un momento di preghiera per la pace in Ucraina. Questa sera il gruppo del Rinnovamento nello Spirito della Parrocchia Santissima Annunziata di Sabaudia ha organizzato un incontro in chiesa, alle ore 21, per invocare la fine delle ostilità. Cari parrocchiani, la scorsa notte, come sapete, è accaduto quello che non avremmo mai voluto sapere: uomini che sparano su altri uomini, famiglie che fuggono dalle loro case, paura per tutti. Oggi la nostra Parrocchia compie 87 anni ed il modo più giusto, in questo momento, per onorare la nostra comunità di fedeli, è quello di unirsi per diventare una potenza nelle mani di Dio” si legge in un post su Facebook della Parrocchia. Il gruppo del Rinnovamento dello Spiriti, da 40 anni, si riunisce ogni giovedì sera in Chiesa per pregare e, alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina, ha invitato tutti i parrocchiani a partecipare. “L’unico mezzo che abbiamo è la preghiera – spiegano gli organizzatori - È un dovere morale e spirituale. Speriamo di arrivare al cuore della gente. Da certe decisioni possono derivare tragedie. Invocheremo la pace attraverso una preghiera spontanea”.