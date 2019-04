Sabaudia: due escursionisti di Cisterna dispersi sul Picco di Circe salvati dai carabinieri forestali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La violenta ondata di maltempo che ha colpito Sabaudia nel pomeriggio di ieri e l’eccezionale grandinata che ha interessato la città pontina li hanno colti mentre si trovavano sul Picco di Circeo dove erano saliti per un’escursione. Brutta disavventura per un trentenne ed un ventenne di Cisterna che, sorpresi dalle avverse condizioni meteo non sono più riusciti a guadagnare dal via del ritorno e, con il buio, sono rimasti bloccati sul promontorio del Circeo. Hanno dato l’allarme con il telefono attorno alle 20 e subito sono scattate le ricerche. Sul posto sono giunti i carabinieri forestali del reparto carabinieri Parchi di Sabaudia comandati dal maggiore Katia Ferri ed in particolare il personale della stazione carabinieri Parco guidato dal luogotenente Alessandro Rossi e quello della stazione carabinieri Fogliano guidato dal vicebrigadiere Giannantonio Baratto assieme ai vigili del fuoco di Terracina. I due giovani sono stati raggiunti attorno a mezzanotte e mezzo. Erano molto infreddoliti e spaventati. Solo quando hanno visto arrivare i militari si sono rincuorati. Hanno potuto far ritorno alle rispettive abitazioni sani e salvi.