Sabaudia, il Pd candida il sindaco di Civitella Alfedena Giancarlo Massimi

Da Civitella Alfedena, dove è sindaco, a Sabaudia dove sarà il candidato primo cittadino del Pd. Giancarlo Massimi, 60 anni, originario di Sezze ma dal '91 residente nella città delle dune è stato scelto dal Partito Democratico per le amministrative di primavera.

E' un funzionario della Regione Lazio, attualmente capo della segreteria del direttore regionale politiche giovanili. «Pendolare per scelta, conosce tutte le difficoltà che incontrano coloro che decidono di lavorare a Roma partendo da Sabaudia, soprattutto in questi due anni di pandemia - dicono dal Pd - Laureato in in Filosofia, ha conseguito i master in diritto dell’ambiente, in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione». E’ stato fra i più giovani assessori alla cultura del comune di Sezze e ha ricoperto più volte la carica di sindaco a Civitella Alfedena dov'è a fine mandato. La cittadina del Parco Nazionale d’Abruzzo in provincia de L’Aquila ha 285 abitanti e 1200 posti letto e ha fatto del turismo compatibile con l’ambiente e della green economy il suo punto di forza.

APPROFONDIMENTI LATINA "Le storie non volano", presentazione al Civitella... L'INCHIESTA Sabaudia, sparite le carte degli abusi nei lidi: «È...

«Sabaudia deve essere “una città per tutti” e affnchè questo possa finalmente avvenire il Circolo del Pd ha deciso di mobilitarsi e presentare il suo candidato a sindaco Giancarlo Massimi che saprà ben rappresentare le esigenze dei suoi concittadini».