Sabaudia, è morto a 98 anni Giulio Saporetti: nel '58 inventò lo stabilimento dei vip

E' morto questo pomeriggio a Sabaudia, Giulio Saporetti. Il fondatore dello stabilimento più celebre delle dune aveva 98 anni. Sabaudia era la sua vita, da quando, nel 1958 aveva creato lo stabilimento balneare sotto Torre Paola, accanto al canale romano e ai piedi del Promontorio del Circeo dove in 60 anni hanno passato le estati registi come Bernardo Bertolucci, produttori come Vittorio Cecchi Gori e poi attori e attrici, politici, imprenditori. Sua moglie, con cui aveva condiviso l'avventura imprenditoriale era morta nel 1976. Lascia due figli, Gino e Claudio che guidano l'attività, e due nipoti, Matteo e Ludovica. I funerali saranno celebrati domani, domenica pomeriggio alle 15, alla Santissima Annunziata a Sabaudia. © RIPRODUZIONE RISERVATA