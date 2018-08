Sabaudia: decima edizione del Circeo National Park Trail, si punta ai mille iscritti

di Ebe Pierini

Appuntamento domani - 25 agosto - a partire dalle 18, con il Circeo National Park Trail, la gara di easy trail running di 11 chilometri all’interno del meraviglioso scenario naturalistico della città, promossa dall’Atletica Sabaudia con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e del Parco Nazionale del Circeo e in collaborazione con la Opes. Sarà un’edizione speciale, celebrata con una bellissima medaglia ricordo a chi taglierà il traguardo, perché proprio in questo 2018 festeggia il suo decennale e tenterà di raggiungere il record di presenze con circa 1.000 iscritti. Grande entusiasmo nel team degli organizzatori coordinati dal presidente dell'Atletica Sabaudia, Antonio Cipullo. La manifestazione prevede anche altre attività collaterali riservate ai bambini ed agli accompagnatori, da farsi prima, durante e dopo la competizione. Gli organizzatori raccomandano di evitare l’uso delle auto per raggiungere il luogo della partenza, sito presso il centro visitatori all’interno del Parco, e di parcheggiare nelle aree limitrofe. Tutte le informazioni sul programma e le iscrizioni si possono trovare sul sito internet della manifestazione raggiungibile all’indirizzo www.circeotrail.it.





