Sabaudia, dal Kosovo gli auguri dei militari del 17° reggimento artiglieria controaerei “Sforzesca”

Capodanno in missione per gli oltre 100 militari del 17° reggimento artiglieria controaerei “Sforzesca” di Sabaudia che attualmente sono impegnati in Kosovo. Allo scoccare della mezzanotte gli artiglieri pontini guidati dal colonnello Natale Gatti hanno festeggiato insieme nella base Villaggio Italia di Pec. Hanno brindato al nuovo anno tutti insieme pensando alle famiglie che sono in Italia. Hanno anche voluto inviare in Italia un messaggio di auguri. Nonostante le festività non si sono comunque interrotti l’attività operativa e l’impegno umanitario dei militari italiani che hanno continuato a presidiare il monastero di Decane, a pattugliare le strade per garantire condizioni di sicurezza ed a svolgere donazioni a favore della popolazione locale.

Ultimo aggiornamento: 12:49

