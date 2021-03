Sabaudia, confermata dal 4 al 6 giugno la terza tappa di Coppa del Mondo di canottaggio

È giunta la tanto attesa conferma. Sabaudia ospiterà dal 4 al 6 giugno prossimi la III prova di Coppa del Mondo di canottaggio. Il Comitato Esecutivo World Rowing ha verificato che i preparativi del Comitato Organizzatore della World Rowing Cup III 2021 hanno consentito alla città pontina di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento delle regate del 2021 e ha quindi confermato la gara di giugno. Il Comitato Organizzatore ha sviluppato un piano di prevenzione della diffusione del covid 19 per organizzare l'evento sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del mondo Canottaggio. Il piano è stato attentamente esaminato e approvato dalle Aziende Sanitarie Locali. Le misure pianificate sono state ritenute appropriate per ridurre al minimo il rischio di trasmissione e infezione durante l'evento. Una bellissima notizia per la città di Sabaudia che lo scorso anno aveva visto annullare l’evento che avrebbe dovuto svolgersi ad aprile per via della diffusione della pandemia.

