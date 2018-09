Sabaudia: concerto sul lago di Paola, il pianista su una piattaforma galleggiante

Musica sul lago di Paola, a Sabaudia, da una piattaforma galleggiante. E' in programma domani, domenica 16 settembre, alle 17, il concerto pianistico di Francesco Taskayali.



Finora nessuno aveva “osato” sfidare le difficoltà di un concerto galleggiante, iniziativa voluta da “Waterlife” il marchio fondato otto anni fa e il quale si radunano tutte le attività legate alla fruizione e la maggiore conoscenza dell’area lacustre.



«Sono molto emozionato – è il commento del compositore Francesco Taskayali – fare cose nuove mai tentate prima pone di fronte ad incognite che possono fare paura. Ma stiamo lavorando con persone di grandissima esperienza che conoscono il lago perfettamente. Siamo certi che sia io che gli organizzatori che soprattutto il pubblico, andremo in contro ad un bellissimo evento».



L’artista avrà al seguito il suo pianoforte da 3,5 quintali più tutte le attrezzature per una “zavorra” di circa una tonnellata da mantenere in perfetto equilibrio sulle acque del lago di Paola. Il pubblico potrà assistere non solo dai pontili ma anche da chiatte e canoe disposte in cerchio diventando parte attiva di un evento unico.

