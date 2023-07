Sabaudia: concerto "Gioco d'Ance" questa sera nella corte comunale

Lunedì 10 Luglio 2023, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 16:26







Un nuovo appuntamento con la musica questa sera, 10 luglio, alle 21.30, presso la corte comunale di Sabaudia. Il suadente clarinetto del maestro Francesco Belli tornerà ad incantare il pubblico nell'ambito del concerto "Gioco d’Ance" che vedrà protagonista anche la fisarmonica di Natalino Marchetti, altro grande artista pontino nominato come uno tra i migliori fisarmonicisti a livello mondiale nel “Accordion And World's Best Contemporary Accordionists” e vincitore di numerosi premi. I due strumenti ad ancia dialogheranno e si sfideranno in un programma accattivante: dal Tango di Piazzolla, passando per il Choro brasiliano, fino alle emozionanti colonne sonore di Morricone e concludendo con il brioso Tico Tico di De Abreu e l’adrenalitico Treno di Beltrami. Completa l’ensemble il contrabbasso di Elio Tatti e la percussione di Gianpaolo Ascolese, musicisti di lunga e comprovata carriera. Un evento davvero imperdibile che allieterà una calda serata estiva sabaudiana. E.Pie.8