Sabaudia: concerto della banda dell'Artiglieria Controaerei per la festa della musica

Questa sera, alle 21, in piazza del Comune, a Sabaudia, si terrà il concerto della banda dell’Artiglieria Controaerei nell’ambito della festa della musica. I musicisti, diretti dal maestro Pasquale Casertano eseguiranno una serie di brani che incontreranno di sicuro il gusto del pubblico. Si esibiranno in Andalucia; Amarcord; Moment for Morricone; The music of James Bond; Zeromania; Brava Mina; Abba gold, Coldplay on stage; Queen in concert. Il concerto si concluderà con il silenzio e l’inno nazionale italiano. L'evento è gratuito. © RIPRODUZIONE RISERVATA