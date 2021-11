Maltempo a Sabaudia, voragine nella duna: crolla una piazzola sul lungomare

Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno causato danni sul lungomare di Sabaudia. Nei pressi del ristorante Lo Scoglio, l'acqua piovana ha scavato una profonda voragine sotto l'asfalto. Non è la prima volta che il fenomeno erosivo si verifica in corrispondenza di quel punto a causa del maltempo. Sul posto sono intervenuti i volontari dell'Associazione Nazionale del Carabinieri che hanno provveduto a delimitare il punto con del nastro bianco e rosso per interdire il passaggio e per segnalare la situazione di pericolo. Hanno compiuto anche più passaggi per verificare lo stato dei luoghi. Purtroppo l'erosione della duna di Sabaudia è una piaga che si ripresenta ciclicamente soprattutto in autunno ed in inverno quanto i fenomeni atmosferici avversi imperversano sulla zona, le piogge scorrono copiose e le mareggiate lambiscono le spiagge con tutta la loro violenza.