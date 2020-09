Sabaudia: alla caserma Piave convegno sul lago di Paola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La caserma Piave della Marina Militare, a Sabaudia, ospiterà oggi, a partire dalle 19, l'ultimo incontro della rassegna "Incontri a Borgolago" dal titolo: "Quel lago chiamato Paola". Tutela del patrimonio ambientale, valorizzazione dell’aspetto sportivo, sviluppo culturale e turistico i temi che saranno affrontati.Previsti gli interventi del capitano di fregata Sergio Lamanna, comandante del centro sportivo remiero della Marina Militare che parlerà de "La Marina sul lago di Paola, dalla scuola giovani allo sport di vertice"; diAnna Scalfati, rappresentante della Proprietà Scalfati che disquisire sul tema "Quel lago chiamato Paola";Giada Gervasi, sindaco di Sabaudia;Rita Palombi, consigliere della Provincia di Latina;Enrico Giovannini, presidente Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), già Ministro del Lavoro che affronterà il tema: "L’Italia nel cammino dello sviluppo sostenibile";Armando Macali, biologo marino dell' Università degli studi della Tuscia, Istituto di idrobiologia Brunelli che parlerà de "La biodiversità del lago di Paola: una questione di storia umana";Cristina Petracca, atleta della Nazionale olimpica di Canoa in forza alla Marina Militare che discuterà de "Il mio ufficio, il Lago di Paola! Il lago come luogo di lavoro";Carlo Blasi, Professore emerito, direttore scientifico del Centro Interuniversitario “Biodiversità, Servizi ecosistemici e Sostenibilità" de La Sapienza Università di Roma che affronterà il tema "Lo stato di conservazione degli ecosistemi al centro del Green Deal europeo"; il consigliere regionale Enrico Forte che parlerà de "Le politiche regionali per la valorizzazione e lo sviluppo del lago di Paola"; Luigi Frati, presidente Institut Pasteur Italia, direttore scientifico Neuromed, già rettore dell’Università La Sapienza di Roma, che parlerà di "Conservazione dell’ambiente naturale e della salute" e Giuseppe Abbagnale, presidente della Federazione Italiana Canottaggio che affronterà il tema "Il lago di Paola e l’economia dello sport". Modera Gian Luca Campagna, giornalista e scrittore.