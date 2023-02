Sabaudia: il campione di canottaggio Domenico Montrone lascia il III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle dopo 17 anni

Dopo 17 anni con indosso i colori gialloverdi il campione di canottaggio Domenico Montrone ha lasciato il III Nucleo Atleti di Sabaudia. Farà ritorno a Bari dove sarà impegnato nell’attività d’istituto della Guardia di Finanza. Venerdì mattina, dopo la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana di alcuni militari in servizio presso il III e il IV Nucleo Atleti, il comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, il generale Antonio Marco Appella, ha salutato il campione barese.

Nel corso di questi 17 anni ha conquistato numerosi e prestigiosi traguardi sportivi, primo fra tutti la medaglia di bronzo in “quattro senza” ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. Messosi in luce nelle categorie giovanili con il Cus Bari, conquistando l’argento mondiale in “otto” Junior nel 2002 e l’oro mondiale in “doppio” Junior nel 2004, su indicazione dell’allora responsabile dello staff tecnico delle Fiamme Gialle Francesco Cattaneo, entrò a far parte della Guardia di Finanza il 12 dicembre 2005. Da allora ha conquistato, oltre a 14 titoli Italiani, un bronzo in “otto” ai Mondiali Under 23 nel 2006, la medaglia d’argento in “quattro senza” agli Europei Assoluti nel 2008 e nel 2017 si è prima laureato Campione Europeo in “quattro senza” e, successivamente, sempre in “quattro senza”, ha conquistato l’argento ai Mondiali Assoluti. Ciliegina sulla torta di una splendida carriera, la medaglia olimpica conquistata in “quattro senza” a Rio 2016.