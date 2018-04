Sabaudia, brucia palazzina in via del Ginepro: una persona si lancia dal balcone

di Ebe Pierini

Uno spaventoso incendio si è sviluppato questa mattina, attorno alle 5, in un palazzo di via del Ginepro, a Sabaudia. Le fiamme hanno completamente distrutto due piani dello stabile. Le fiamme hanno avvolto l’intera struttura. Panico fra i residenti che sono scesi in strada. Uno di loro si è persino lanciato dal balcone procurandosi lesioni a spalla e braccio. Le persone che vivono nelle case vicine sono state svegliate dalle urla della gente spaventata dalle fiamme. I due piani sono completamente inagibili. Sul posto i vigili del fuoco ed il 118 che ha trasportato in ospedale alcune persone per accertamenti. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo.

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA