In fiamme, ieri sera, attorno alle 21.30, "Il Fornaio" in via Biancamano, a Sabaudia. Il rogo ha danneggiato un locale laterale all'attività, ma proprio quella in cui è ubicato il forno. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Il loro intervento si è concluso alle 22.Per i rilievi presenti i carabinieri di Sabaudia guidati dal comandante Pietro Maglione. A fornire supporto anche i volontari dell'ANC di Sabaudia.