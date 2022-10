Sabaudia, bracciante indiano si toglie la vita a 24 anni

Ha preso una corda e si è impiccato a Sabaudia, nell'azienda in cui lavorava. La tragedia si è consumata sabato sera. A togliersi la vita un bracciante indiano di 24 anni, impiegato in un'azienda del territorio.

A raccontare la vicenda è Marzo Omizzolo, sociologo. L'ennesimo dramma della solitudine e dello sfruttamento, con un epilogo senza speranza. "Un altro ragazzo indiano di 24 anni si è suicidato in una azienda agricola di Sabaudia. Ancora una volta, non a caso, per impiccagione. È una strage che cade proprio il giorno che ricorda una delle peggiori tragedie del Mediterraneo avvenuta nel 2013 a largo di Lampedusa".