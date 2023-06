Bimbo di 2 anni cade dal balcone a Sabaudia: trasportato d'urgenza al Bambin Gesù

Drammatico incidente questa mattina a Sabaudia. Un bambino di 2 anni è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che il bimbo sia caduto dal balcone di casa, facendo un volo di oltre tre metri. Non è chiaro in che modo sia avvenuto il fatto e come abbia fatto il bambino a lanciarsi dal terrazzo della sua abitazione, nonostante la madre fosse in casa con lui. Immediati i soccorsi. L'ambulanza ha prelevato il piccolo in Via dei Guitti e lo ha portato al campo Sportivo Fabiani dove ad attenderlo c'era l'eliambulanza proveniente da Latina. All’arrivo dei soccorritori il bambino era vigile, ma il sospetto di una frattura con possibile trauma cranico ha richiesto il trasporto urgente in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie di Protezione Civile, Carabinieri e Polizia locale di Sabaudia.