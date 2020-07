C'è anche un bagnino tra i nuovi contagi da Covid in provincia di Latina. L'esito positivo del tampone è arrivato nella tarda serata di ieri, ma il giovane da qualche giorno non era in spiaggia a Sabaudia, dove lavora nella zona della Bufalara, a causa della febbre. La Asl, come per tutti gli altri casi che si sono verificati finora, ha avviato gli accertamenti per ricostruire il link epidemiologico e i contatti.

«La Asl di Latina comunica che è stata disposta la temporanea chiusura dello stabilimento balneare Il Gabbiano di Sabaudia, dove è risultato positivo un dipendente. In corso l'indagine epidemiologica». Lo rende noto l'Unità di Crisi per il Covid 19 della Regione sulla pagina Facebook «Salute Lazio» dell'assessorato alla Sanità. I titolari dello stabilimento hanno già fatto il tampone e sono in attesa dei risultati.

