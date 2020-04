Sabaudia: gli artiglieri controaerei del Comaca donano il sangue all'Avis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rappresentanza di militari del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia ha volontariamente deciso aderire alla richiesta dell’Avis di Sabaudia per la raccolta di sangue, particolarmente necessaria in questo periodo di emergenza sanitaria. Questo gesto degli artiglieri controaerei contribuirà a fronteggiare la carenza di sangue ed emoderivati nei settori del primo soccorso, della chirurgia e della cura di specifiche patologie. Durante tutto l’arco dell’anno numerosi militari della “Santa Barbara” donano periodicamente il sangue all’Avis di Sabaudia. Tra i donatori anche il comandante dell’Artiglieria Controaerei, il generale Fabrizio Argiolas che, nell’esprimere il proprio compiacimento per la numerosa volontaria partecipazione del personale del Comaca, ha sottolineato il profondo senso civico espresso dai propri soldati, che con un piccolo gesto di generosità, hanno contribuito concretamente alla salvaguardia della vita umana, alimentando la banca locale del sangue.