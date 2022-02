Sabaudia, arriva il commissario: si sono dimessi i consiglieri comunali di maggioranza

I consiglieri comunali di maggioranza rassegnano le dimissioni: a Sabaudia arriva il commissario. Non sarà necessario attendere i 20 giorni previsti dalla legge per far diventare definitive le dimissioni del sindaco Giada Gervasi, rtassegnate all'indomani dell'ordinanza di custodia cautelare che ha posto la sindaca ai domiciliari. Ieri pomeriggio infatti è arrivato l'annuncio delle dimissioni di massa che spalancano le porte del Comune al commissario prefettizio.

«Alla luce della situazione attuale - si legge in una nota - abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni, consentendo così alla Prefettura di attivare quanto prima le procedure di nomina del Commissario prefettizio e a costui di proseguire nelle attività amministrative. È stata una decisione sofferta, ben ponderata in questi giorni concitati e di estrema tensione, presa unicamente nel rispetto dei nostri elettori e dell’intera Comunità, nella consapevolezza dell’onestà dell’Amministrazione comunale e della bontà delle sue attività, operate nel solo interesse della collettività tutta, fiduciosi nel lavoro della Magistratura e certi che ben presto si chiariranno le posizioni delle persone coinvolte» hanno scritto i consiglieri di maggioranza e gli assessori. «Vogliamo ringraziare - prosegue la nota - tutti i dipendenti comunali per la collaborazione e il supporto offerto in questi cinque anni di mandato e quanti nel tempo hanno sostenuto le nostre attività consapevoli dell’integrità delle nostre persone e del nostro programma elettorale». In tanti a Sabaudia chiedevano da giorni questo passo per non paralizzare il Comune per due saettimane e ieri le dimissioni sono arrivate.