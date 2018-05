Stalking, arrestato il gestore di un noto stabilimento balneare di Sabaudia

SABAUDIA - Lo ha denunciato la ex convivente, che si è rivolta alla Polizia lamentando i ripetuti maltrattamenti. Nel pomeriggio del 28 maggio, gli agenti della Squadra Mobile di Latina, hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Latina, Andrea Zampilloni. L'uomo, 50 anni di Sabaudia, gestisce un famoso e storico stabilimento balneare.



L'ex compagna e la figlia minorenne, sono state accolte presso una struttura protetta. Per Andrea Zampilloni si sono aperte le porte del carcere di Latina. Una vicenda travagliata che si trascina da tempo. Il provvedimento è stato emesso in seguito all'attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata dalla donna. Il personale della Polizia di Stato ha provveduto a raccogliere e documentare le prove relative all'esistenza dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Gioved├Č 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA