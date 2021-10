Sabaudia, giovane falco pellegrino in difficoltà: salvato grazie alla segnalazione di due ragazzi

Giovedì 21 Ottobre 2021, 12:03

A trovarlo sono stati due ragazzi di Sabaudia che hanno notato un giovane rapace in difficoltà in via dei Macchiaroli. La segnalazione ai volontari dell'Anc di Sabaudia, guidati da Enzo Cestra, è giunta alle 12.30 di oggi. L'uccello è stato prontamente recuperato e trasportato presso il centro di recupero fauna selvatica dei carabinieri di Fogliano dove è stato affidato alle cure del luogotenente Roberto Mayer.

Il carabiniere ha confermato che si tratta di uno splendido esemplare di falco pellegrino che, fortunatamente, gode di buona salute. Verrà accolto e accudito per un po' di tempo presso il centro di recupero e poi sarà liberato una volta terminata la stagione della caccia. Sono numerosi gli esemplari di rapaci in difficoltà che vengono ritrovati e salvati ogni anno nel Parco Nazionale del Circeo e che poi vengono rimessi in libertà nel loro habitat naturale.