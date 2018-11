Sabaudia: allagamenti, voragini, esondazioni a causa del maltempo

Case allagate, strade interdette alla circolazione, canali esondati, voragini aperte nell’asfalto. Questo il bilancio di un’intera nottata di pioggia a Sabaudia. Il maltempo ha creato enormi disagi nella città pontina che si è svegliata sommersa dall’acqua. In alcune zone la situazione è davvero drammatica. A Borgo Vodice ed a Molella alcune famiglie sono bloccate nelle loro abitazioni perché l’acqua ha raggiunto le case e le ha allagate. I campi si sono trasformati in immense piscine. A Molella si è aperta anche una voragine. Sott’acqua anche la zona degli Arciglioni. Chiusa al transito anche una parte di via Diversivo Nocchia. Allagamenti anche a Borgo San Donato. In corso interventi di Vigili del Fuoco, Protezione Civile comunale e ANC di Sabaudia. Il sindaco Giada Gervasi ha effettuato un sopralluogo nelle aree più colpite ed emetterà a breve un’ordinanza.

Chiusa anche la Litoranea tra Fogliano e Sabaudia per la caduta di alberi

Ultimo aggiornamento: 09:49

