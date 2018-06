Sabaudia: al via il June Film Festival tra workshop sul cinema e corti in concorso

Al via domani la prima edizione del June Film Festival. Dal 28 al 30 giugno, dalle ore 20 in poi, presso la corte comunale di Sabaudia, sono in programma i workshop condotti da esperti di cinema, audiovisivo ed editoria, registi, produttori, attori, editori e giornalisti, dedicati in modo particolare ai giovani in età scolare, che interagiranno con gli ospiti. A seguire, le proiezioni dei corti finalisti. L’ultimo giorno: premiazioni e conclusione. L’evento, promosso dal Comune di Sabaudia e organizzato dalla DIGIMAX, non è un semplice concorso di cortometraggi. Attingendo alla personale esperienza nel campo del cinema, lo staff del JFF ha pensato ad una proposta nuova, in linea con il linguaggio, le forme di associazione e le esigenze giovanili, prima fra tutte, l’esigenza di visibilità attraverso la libertà di espressione. “Vogliamo che torni il mondo glamour del cinema a Sabaudia, ma in modo attuale e interattivo – spiegano gli organizzatori - Il glamour non basta, per noi la parola chiave è interazione con la comunità. Non vogliamo un premio che sia un’autocelebrazione di organizzatori e ospiti protagonisti ma un viaggio on the road dove a guidare sia il nostro pubblico e i giovani il nostro timone”. I film in concorso saranno a tema libero ma dovranno essere girati sul territorio di Sabaudia, città e borghi. Tra le finalità: promuovere l’audiovisivo come strumento di analisi e riflessione e rilanciare la scrittura narrativa come racconto, da coltivare insieme alle nuove forme di comunicazione; approfondire i luoghi di accoglienza della città per i giovani; dare l’opportunità di frequentare laboratori dedicati allo studio di diverse forme di espressione artistica, portare le produzioni cinematografiche sul territorio, creando degli studios e fare così di Sabaudia un quartier generale del cinema. Il JFF ha già avviato gemellaggi e partnership con altri eventi e città: i responsabili del “Vittorio Veneto Film Festival” e del “Trailers Film Fest” hanno già espresso grande interesse per questa iniziativa. Ospite di eccezione Gianni Minà. Protagonisti degli incontri anche Donata Carelli, Simone Herbert Paragnani, Alessio Inturri, Claudio Corinaldesi.

28 Giugno 2018



