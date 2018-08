Sabaudia, al via il festival di danza con Rossella Brescia e ballerini di fama internazionale

di Ebe Pierini

Sono circa 250 i ballerini, provenienti da Sardegna, Piemonte, Puglia, Toscana, Campania e da diverse altre regioni che parteciperanno, in qualità di allievi, alla seconda edizione del Festival di Danza Città di Sabaudia, che si terrà nella città pontina dal 30 agosto al 2 settembre. Quattro giornate di stage con lezioni di danza classica, moderno, contemporaneo e hip-hop, alle quali si aggiungono delle esclusive masterclass a numero chiuso previste domenica 2 settembre. Tra gli insegnanti, prima di tutti i direttori artistici André De La Roche e Ilir Shaqiri, che si occuperanno delle lezioni di moderno. Con loro tanti altri ballerini e coreografi professionisti di fama nazionale e internazionale: Dorian Grori e Amilcar Gonzalez per la sezione classico, Milena Zullo e Hektor Budlla per il contemporaneo, Ramona Matei, Little Phil per l’hip-hop, Olti Shaqiri e Rosy Loconte per il corso baby. Il grande coreografo statunitense Bill Goodson si occuperà della masteclass di Modern, mentre i due ballerini professionisti Amilcar Gonzalez e Virginia Tomarchio saranno gli insegnanti per la masterclass di pas de deux classico. A completare il corpo docenti, la ballerina televisiva Beatrice Alessi per una particolare masterclass di street jazz. La sera di sabato 1 settembre gran parte degli allievi iscritti al festival parteciperanno ad un concorso. I vincitori si esibiranno sull’esclusivo palco del gala di danza conclusivo della manifestazione. Domenica 2 settembre, in piazza del Comune a Sabaudia, Rossella Brescia condurrà la serata del gala di danza, nel corso della quale saranno assegnati premi alla carriera ad insegnanti e ospiti come il ballerino Vittorio Ardovino, reduce dell’ultima edizione del talent “Amici”. Novità del Gala saranno infine il “Premio Città di Sabaudia” e il “Premio Fondazione Ronald McDonald” che consiste nell’assegnazione ad uno degli allievi di una borsa di studio per la prossima edizione del festival di danza. L’evento è patrocinato dal Comune, dalla provincia di Latina e dalla Regione Lazio. Direttore esecutivo Piero Zinna.

