Sabaudia: addio a Capo Malgari, una vera istituzione nel mondo del canottaggio

Lutto nel mondo del canottaggio e nella città di Sabaudia. Si è spento, all’età di 86 anni Fabrizio Malgari. Era nato l’8 luglio del 1935 a Città Ducale, in provincia di Rieti, ma si era poi trasferito nella città pontina dove viveva. Capo Malgari, come tutti lo chiamavano, era un’autentica istituzione per lo sport nazionale e in particolare per il canottaggio. A Sabaudia lo conoscevano davvero tutti. Sottufficiale della Marina Militare e tecnico affermato alla guida del Centro Remiero Marina Militare dal 1974, dopo aver ereditato la conduzione tecnica da Mario Bovo, al 1992 anno in cui ha lasciato la guida nella mani di Giovanni Lepore.

I suoi atleti hanno conquistato moltissime medaglie tra campionati del Mondo, Coppa Europa, Coppa Nazioni e campionati italiani. Quando ha lasciato la vita militare è diventato Presidente della sezione di Sabaudia dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d’Italia e delegato CONI per la Provincia di Latina dal 2013 al 2019. Allenatore di 3° Livello è stato Direttore Tecnico insieme ad Armido Torri per la trasferta olimpica di Montreal 1976. È stato un punto di riferimento per la Marina Militare, dagli anni '70 agli anni '90, e dell'Italia del canottaggio come responsabile del settore under 23 sotto la direzione tecnica del dottor La Mura. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Azelio Mondini alla carriera come maestro del canottaggio ed era socio benemerito della Federazione Italiana Canottaggio. Il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale e il Consiglio federale, a nome di tutto il canottaggio nazionale, hanno espresso le più sentite condoglianze alla famiglia. Cordoglio è stato espresso anche dal gruppo sportivo della Marina Militare di Sabaudia.