Sabato 29 e domenica 30 disagi sulla linea ferroviaria: bus tra Campoleone e Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel week end di fine giugno (da sabato 29 a domenica 30) sarà interrotta la tratta ferroviaria Roma-Formia nel tratto tra Torricola e Pomezia per il posizionamento del nuovo cavalcavia al km 24+396.I lavori«In sostituzione del ponte ad arco in muratura demolito la scorsa estate spiegano da Rete Ferroviaria Italiana - verrà varata una imponente travata in acciaio a parete piena, lunga 40 metri, che attraversando i quattro binari consentirà anche il transito dei nuovi treni merci High Cube sull’itinerario Scandinavia – Mediterraneo e contribuirà contemporaneamente alla ricucitura del collegamento tra la stazione di Pomezia e l’area industriale limitrofa. Un’opera che accrescerà lo sviluppo intermodale del territorio. Saranno 60 i tecnici, ingegneri e le maestranze al lavoro in cantiere, per un investimento totale per Rete Ferroviaria Italiana di 3 milioni di euro».I disagiLa circolazione ferroviaria fra Roma e Campoleone e viceversa sarà sospesa e sostituita da bus. «Le modifiche interesseranno le linee: FL7 Roma –Formia –Napoli e FL8 Roma –Nettuno. I viaggiatori provenienti da Napoli arriveranno in treno fino a Campoleone e con bus proseguiranno fino a Cecchina, dove potranno riprendere il treno della linea di Velletri per giungere a Roma Termini; i viaggiatori provenienti da Nettuno arriveranno in treno fino ad Aprilia dove troveranno un bus diretto per la stazione Laurentina della metro B» spiega in una nota Rfi.«E' uno degli interventi di Rete Ferroviaria Italiana finalizzati a incrementare l’affidabilità dell’infrastruttura, migliorare la puntualità e la regolarità del servizio ferroviario - continua la nota - La programmazione nel periodo estivo ha lo scopo di evitare che, nei periodi dell’anno in cui le esigenze di mobilità (lavoro e studio) sono maggiori, i cantieri rallentino la circolazione ferroviaria, con ripercussioni sulla qualità e puntualità del servizio».