Ruspe in azione sul Lago di Fondi: abbattimenti in corso

Si sono svolte ieri mattina le operazioni di abbattimento di una residenza vista lago nel comune di Monte San Biagio. L'arrivo delle ruspe era stato preannunciato nei giorni scorsi da un'ordinanza di demolizione pubblicata sull'albo pretorio dell'Ente.

A presidiare i lavori, gli agenti della polizia Municipale, i guardiaparco, i volontari della Croce Rossa, i militari della locale stazione dei carabinieri e i colleghi della forestale.

Il provvedimento, come noto, ha riguardato una piccola residenza vista lago, di circa 50 metri quadrati, utilizzata dai proprietari nonché autori dell'abuso perlopiù come seconda casa per scampagnate o sessioni di pesca.

Da tempo l'abitazione era sotto sequestro e, per questo motivo, in stato di abbandono.

Il Comune di Monte San Biagio, particolarmente attento alla tutela del Lago che condivide con i comuni di Fondi e Terracina, ha stanziato quasi diecimila euro per l'abbattimento della struttura anche se, come da prassi, talle somma dovrà poi essere rimborsata dal responsabile dell'abuso.

Individuata la ditta esecutrice, si è reso necessario anche selezionare un responsabile dei lavori in quanto l'obiettivo dell'intervento è stato quello di tutelare il territorio non di deturparlo ulteriormente.

Tema che sta a cuore a tanti nel paese-presepe: cittadini consapevoli di disporre di un bene naturalistico di inestimabile lavoro troppo spesso lasciato alla mercé di inquinatori, pescatori di frodo o promotori della cementificazione.

Si è inserita in questo clima l'iniziativa di Legambiente "Puliamo il Mondo" grazie alla quale sono stati recuperati quintali di rifiuti che sarebbero certamente finiti nello specchio d'acqua, fulcro di una vasta area protetta, il Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

L'auspicio, ora, è che facciano la stessa fine dell'edificio abbattuto anche tutte le altre residenze, simbolo di un'epoca buia in cui scempi ambientali e speculazione edilizia l'hanno fatta da padrona.

Le operazioni di abbattimento, iniziate ieri, proseguiranno anche oggi. A questo punto si tratta perlopiù di rimuovere calcinacci e residui dato che le mura perimetrali erano già state rase al suo ieri mentre il tetto era stato demolito da tempo.

