Runner romana investita mentre fa jogging a Cori, identificato il pirata della strada

E' stato identificato dai carabinieri il pirata della strada che ieri mattina ha investito una runner romana 47enne a Cori, per poi fuggire senza prestare soccorso.

Si tratta di un uomo di 35 anni di Cori, incensurato, che procedeva alla guida di un Suv di colore bianco quando, in via Madonna delle Grazie, avrebbe travolto la donna, ora ricoverata all'ospedale Goretti in gravisisme condizioni e in pericolo di vita.

L'uomo, secondo la ricostruzione, avrebbe travolto la donna all'alba, intorno alle 6.30, ma i soccorsi sono arrivati soltanto molto tempo dopo, grazie alla segnalazione di due cittadini del posto che hanno visto la runner a terra gravemente ferita, priva di sensi.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Latina, sono affidate ai carabinieri. Ora si sta procedendo a ulteriori approfondimenti tecnici che consentiranno di definire l'esatta dinamica dei fatti e le responsabilità dell'uomo identificato.

La donna investita è una runner romana che era arrivata a Cori da alcuni giorni per trovare la famiglia e alloggiava in un noto agriturismo. La donna è iscritta a una società podistica romana ed era uscita come ogni mattina per allenarsi.