Rubavano batterie dai ponti radio per la telefonia: la Stradale arresta due ragazzi di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel primo pomeriggio di ieri, 10 gennaio 2018, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del distaccamento di Polizia stradale di Aprilia, hanno sorpreso Emanuele Roma, classe 1981, nativo e residente a Latina, incensurato e Antonello Manuel Ambu, classe 1983, nativo di Formia e residente a Latina, conosciuto alle forze dell'ordine, mentre stavano rubando del materiale all'interno degli appositi armadi di alcune antenne radio base adibite al servizio di telefonia mobile della società Wind.I due sono stati visti nelle campagne di La Gogna forzare il cancello di recinzione e poi gli armadietti metallici al cui interno sono posizionate le batterie utili al mantenimento in funzione del ponte radio telefonico, in caso di mancanza di energia elettrica. I due giovani ne hanno asportate otto caricandole a bordo di un autovettura risultata poi in uso ad uno degli arrestati. Per non destare sospetto uno dei giovani arrestati indossava un giubbotto da lavoro con l'indicazione di una nota società che svolge lavori di manutenzione ai ponti radio.Nel corso della perquisizione eseguita a loro carico venivano rinvenuti attrezzi utili allo scasso. Venivano anche trovati diversi mazzi di chiavi e cilindri di serrature utili all'apertura degli armadi metallici dei ponti radio telefonici della provincia di Latina. Nelle abitazioni sono state anche rinvenute altre batterie tampone e materiale utile a proseguo delle indagini. Il valore economico sul mercato delle batterie, spiegano gli agenti, è di circa mille euro ciascuna.I due, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, sono stati trasferiti nelle loro abitazioni agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissima che verrà svolto nella mattinata di domani, 12 gennaio 2019, presso.il Tribunale di Latina