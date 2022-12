Rubano il portafoglio a un vigilantes ma dentro c'era un gps: arrestati

Rocambolesco epilogo per un furto di portafogli. E' accaduto ieri. Gli agenti della Squadra Volante della questura sono stati allertati per il furto di un portafogli a un vigilantes che lavora presso le strutture dell'Azienda Sanitaria del capoluogo.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno saputo dal vigilantes che dentro al portafoglio c'era un dispositivo gps che poteva essere rintracciato. Uno di quei banali dispositivi che costano pochi euro e che i più distratti acquistano ad esempio come portachiavi per non rischiare di perdere le chiavi dell'automobile. Ce ne seono di tutti i tipi. Per le valige, per le borse, per i collari dei cani e si, perfino per i portafogli. Un piccolo marchingegno hi-tech che ieri è stato decisivo.



Saputo del tracker gps nascosto nel portafoglio gli agenti hanno deciso insieme al vigilantes di provare a individuare la posizione dei malviventi. Così, con l'ausilio di uno smartphone si sono collegati all'applicazione che consente di individuare la posizione del dispositivo e hanno visto dove si trovava in quel momento il portafoglio rubato. Continuando a controllare i movimenti del gps sul display hanno inviato una pattuglia sulle tracce del portafoglio dandogli le indicazioni in diretta via cellulare.C'è voluta molta pazienza e un po' di tempo ma alla fine i due sono stati bloccati. Gli agenti li hanno perquisiti e gli hanno trovato in tasca il portafoglio rubato. I due sono trasecolati, mai avrebbero immaginato che dentro al portafoglio ci fosse un gps. Gli agenti della Squadra Volante a quel punto li hanno invitati a seguirli in »Questura dove sono stati identificati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.