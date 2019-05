Ruba in un bar ad Aprilia e tenta la fuga, arrestato con il registratore di cassa tra le mani

Si introduce in un bar del centro per rubare, viene colto sul fatto dai carabinieri del Norm e arrestato in flagranza di reato. È quanto accaduto oggi ad Aprilia. In arresto un 45enne di Pomezia. L’uomo è stato braccato pochi istanti dopo essere uscito dal bar in cui si era introdotto forzando la serranda. Il 45enne era riuscito a rubare degli assegni e il registratore di cassa, in cui c’era del denaro. L’uomo è stato portato in caserma in bianco tiberio, in attesa del rito direttissimo. Il bottino è da quantificare, è stato comunque recuperato dai militari. Verrà restituito al proprietario del bar. Il servizio è stato eseguito nell’ambito di un controllo del territorio contro furti e rapine.

