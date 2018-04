Ruba un'auto a Sabaudia, fermato e arrestato a Gaeta

di Raffaella Patricelli

Viene fermato dai carabinieri sul lungomare Caboto, a Gaeta, a bordo di un’auto rubata. L’uomo – un 51enne – aveva commesso il furto poco prima a Sabaudia. La vettura presentava segni di effrazione e la manomissione del blocco accensione. Sequestrata dai carabinieri è stato restituita al proprietario. Il 51enne invece è stato arrestato con l’accusa di furto. Il fatto è avvenuto nella notte durante un servizio di controllo.



Nel frattempo nella giornata di ieri i carabinieri di Terracina hanno denunciato un giovane di 27 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato fermato per un controllo e perquisito: addosso aveva oltre 15 grammi di hashish. A Sezze un 35enne è stato arrestato per il reato di evasione. L’uomo era ristretto ai domiciliari, nonostante questo girava per le strade della città violando il provvedimento. Beccato dai militari è stato arrestato.

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49



