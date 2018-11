Ruba in un negozio, ladro fermato dalla Polizia a Latina

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di furto aggravato all'interno di un supermercato. A seguito di una telefonata al 113 un equipaggio della "volante" è intervenuto al centro commerciale nei pressi del negozio Panorama, dove poco prima un uomo di nazionalità italiana aveva commesso un furto.



Ad accorgersene gli addetti alla vigilanza, in quanto l’uomo aveva superato le barriere antitaccheggio facendo scattare il relativo allarme.



Il ladro si era impossessato di prodotti per un valore di circa 75 euro occultandoli all’interno di una busta poi riconsegnata al titolare del negozio derubato.



Il ventiseienne fermato, noto per precedenti di polizia e già sottoposto all’obbligo di firma, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.





