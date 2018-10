Ruba al supermercato e viene scoperto, finisce in ospedale dopo una colluttazione

Un uomo è stato arrestato per furto dopo essere finito in ospedale a seguito di una collutazione con una guardia giurata che era di servizio in un supermercato di Latina.



L'episodio è avvenuto in via Saffi, a due passi dal centro, dove l'uomo - che a quanto sembra ha problemi di tossicodipendenza - è entrato e ha preso alcune cose da mangiare, provando a eludere i controlli. Il vigilante se ne è accorto, ha intimato l'alt ma il ladro ha reagito. Ne è nata una colluttazione ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza dell'Ares 118 perché l'uomo sorpreso a rubare è stato colto da malore.



Sia il ladro sia il vigilante, che ha riportato alcuni graffi, sono stati medicati in pronto soccorso ma per il primo è scattato il fermo da parte della Polizia di Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA