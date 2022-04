"Cura famiglia", il sostegno del Rotary a chi è in difficoltà grazie alle uova di Pasqua

Ha assunto la forma di una campana di cioccolato, al latte o fondente secondo i gusti, la nuova iniziativa di raccolta fondi curata in occasione delle festività pasquali dal Rotary Club Latina per il progetto “Cura Famiglia”. Tra campane di cioccolato e le più classiche uova di Pasqua, in due giorni lo stand approntato a Piazza San Marco ha venduto prodotti per più di 3000 euro: «E avremmo potuto raccogliere ancora maggiori fondi se solo avessimo avuto più campane o uova», fanno notare gli organizzatori.

E campane di cioccolato artigianale sono state donate pure ai 15 ospiti della “Casa Gioia” di Cisterna e ai 35 della casa famiglia San Domenico Savio, sempre a Cisterna.

«Il Cura Famiglie è un'iniziativa che fa parte di un progetto permanente, ampio e articolato, che ha avuto inizio ancora prima della pandemia - spiegano da Rotary - Un progetto che prevede due modalità d’intervento: l’una per l’appunto attraverso la raccolta di fondi, l’altra con il diretto intervento dei soci del club su problematiche medico, legali e amministrative».

Si può contribuire al “Cura famiglie” anche con un bonifico intestato al Rotary Club Latina con casuale “Progetto Cura Famiglie”, IBAN IT57H0311114701000000001983. Per ogni informazione ci si può rivolgere all’indirizzo curafamiglie@rotaryclublatina.it.