Romina De Cesare, il video dell'ex nudo a Sabaudia. «Ha chiesto dell'acqua, non sembrava fuori di testa»

«Lo abbiamo trovato noi, era nel parcheggio. Completamente nudo». Lo stabilimento Saporetti, in fondo al lungomare di Sabaudia, è in piena attività. La stagione balneare è iniziata nel migliore dei modi e nello storico stabilimento sotto Torre Paola non c'è un minuto da perdere. Ma martedì pomeriggio un imprevisto ha rotto la routine dei lavori, è qui che è stato trovato Pietro Ialongo, l'uomo fermato per l'omicidio di Romina De Cesare.



«Ci ha detto che si era perso, ci ha chiesto dell'acqua» racconta un addetto dello stabilimento. «Gli abbiamo dato da bere, era tranquillo, ha detto che si era perso sul monte. Siamo andati a cercargli dei vestiti, ma quando siamo tornati non c'era più». Erano circa le cinque di martedì pomeriggio. «Ha detto che voleva un ambulanza, poi ci ha chiesto se lo accompagnavamo noi in ospedale. Per questo siamo andati a cercare qualcosa da mettergli addosso». Ma quando sono tornati nel parcheggio con una maglietta e dei pantaloncini, l'uomo non c'era più.

«Pochi minuti dopo abbiamo visto arrivare i carabinieri e una ambulanza che qualcuno aveva chiamato. Lo hanno trovato e lo hanno portato via». Poi sui siti e sui social sono cominciate a uscire le notizie di cosa era accaduto e di chi era l'uomo nudo trovato sulla spiaggia. «La cosa strana è che non sembrava in stato confuzionale. Sembrava tranuillo. Certo, era strano perché era completamente nudo. Ma sono in tanti che malgrado i divieti vanno a scalare il promontorio, in tanti si perdono, in tanti devono essere recuperati con l'elicottero, insomma era possibile che si fosse perso».

Poco prima del ritrovamento Ialongo si era messo sul ponte che oltrepassa il Canale Romano, accanto a Torre Paola. E' un artigiano che era in giro per lavoro lo ha anche filmato. Ialongo nelle immagini sembra tranquillo, sta facendo l'autostop. L'unica cosa strana è appunto che è nudo. Quel video in pochi minuti ha fatto il giro di diverse chat. All'inizio si è pensato a un fake, ma chi ha ritrovato Ialongo conferma: «E' lui, è proprio lui».