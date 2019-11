«Roma-Latina subito»: presidio dei sindacati a Borgo Piave per l'autostrada

Alcune decine di manifestanti sono da questa mattina a Borgo Piave, all'altezza della rotatoria che segna l'ingresso alla città di Latina e da dove inizia la statale 148 Pontina, per chiedere che si parta immediatamente con i cantieri dell'autostrada Roma-Latina.



Una vicenda che si trascina da decenni, apparentemente ancora senza soluzioni, mentre la Pontina continua a essere pericolosa e con un traffico ormai insostenibile. Secondo Cgil, Cisl e Uil l'apertura dei cantieri - che riguardano anche la bretella Cisterna-Valmontone - non solo porterebbe ad avere un collegamento moderno ed efficiente con la Capitale, ma avrebbe importanti ricadute anche sull'economia del territorio in termini di occupazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA