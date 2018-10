Roma-Latina, Klinger (Unindustria): il 25 ottobre incontriamo Zingaretti, l'Anas ha pronto un piano per la Pontina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo stati convocati per il 25 ottobre dal presidente Nicola Zingaretti, vogliamo capire cosa intende fare la Regione con l'autostrada Roma Latina». Lo dice il presidente di Unindustria Latina, Giorgio Klinger alla vigilia dell'assemblea generale di Unindustria Roma, che si terrà il prossimo 16 ottobre nella Capitale.«Noi non abbiamo cambiato idea: l'autostrada va fatta e nel più breve tempo possibile. Le possibilità al momento sono almeno due. Ripartire dalla lettera di invito (illegittima secondo il Consiglio di Stato, ndr) riproponendo lo stesso schema di appalto, anche se così facendo ci vorranno tre anni senza contare i tempi per eventuali ricorsi. C'è poi la strada alternativa ipotizzata da Zingaretti di una progettazione in house, anche se non so cosa voglia dire, ma se dovesse servire ad accorciare i tempi, ben venga»«Per le imprese potrebbe anche essere una soluzione molto interessante, avere subito uno sbocco sull'A1, ma ho dei dubbi sulla fattibilità. Ricordo infatti che lo stanziamento iniziale riguarda solo la Roma Latina».«Nell'attesa non si può non pensare rapidamente alla messa in sicurezza della Pontina. A questo proposito abbiamo incontrato i vertici dell'Anas che ci hanno confermato che a dicembre prenderanno in carico la gestione e la manutenzione della 148 Pontina. Hanno pronto un piano di interventi robusto ma sono stati anche molto chiari nel dirci che sono ben lontani da poter realizzare l'autostrada».«Parliamo di investimenti significativi, ma bisognerà capire se li distribuiranno a pioggia su tutto il tracciato o se li concentreranno solo su una parte. A nostro avviso la corsia di marcia va rifatta subito in entrambe le direzioni, poi si potrà pensare ad eventuali allargamenti e agli svincoli».«Ci proveremo, la situazione è molto complicata, anche perché le carenze infrastrutturali della provincia sono tante, l'autostrada è la punta della piramide. Penso all'acqua, al gas, alle linee telefoniche. C'è molto da fare in terra pontina per cercare di attirare nuovi investimenti. Nel frattempo le aziende più grandi assorbiranno meglio i problemi, mentre quelle piccole soffriranno. Crediamo che l'accorpamento dei consorzi industriali potrà servire, come potranno servire gli accordi di sviluppo con Regione e Mise come è stato fatto per l'Ideal standard».Vittorio Buongiorno