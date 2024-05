Una bella e incoraggiante prestazione non è bastata a Giulio Zeppieri per entrare al terzo turno del Roland Garros di Parigi. Il 22enne di Latina si è arreso nella tarda serata di ieri, sul campo n.10, dopo cinque set tiratissimi, all'australiano Thanasi Kokkinakis. Tanti rimpianti per l’azzurro, che si è fatto rimontare da due parziali di vantaggio cedendo al quinto tradito dai crampi dopo quasi quattro ore di gioco. 1-6, 4-6, 6-4, 7-6(5), 6-2 il punteggio a favore del 28enne di Adelaide, che ha vinto la sua seconda partita al quinto dopo il successo nel derby "aussie" contro Popyrin. Punto di svolta del match l’incredibile smash sbagliato di Zeppieri sul 5-5 del tie-break del quarto set, che avrebbe mandato il tennista pontino a servire per l'incontro. Zeppieri (n.148 del ranking Atp), che al Roland Garros ha debuttato in uno Slam nel 2022 e raggiunto il secondo turno l'anno scorso, ha comunque giocato un gran primo set prima dell'arrivo della pioggia che ha condizionato il programma.

Alla ripresa ha conquistato con autorevolezza anche il secondo parziale, più impegnativo, deciso da un unico break, nel nono game. Nel terzo e nel quarto ha subìto la veemente rimonta di Kokkinakis (n.100) che è salito di livello, aggiudicandosi 7-5 un tie-break molto equilibrato. Nel quinto e decisivo set frustrazione e problemi muscolari hanno inciso sul rendimento di "Zeppo", che saluta amaramente il torneo francese dopo aver ottenuto cinque vittorie tra qualifiche e tabellone principale.