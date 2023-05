Roland Garros: Giulio Zeppieri centra l'accesso al tabellone principale per il secondo anno di fila

Giulio Zeppieri ha superato le qualificazioni ed ha centrato l'accesso al tabellone principale del Roland Garros 2023, secondo torneo stagionale dello Slam: l’azzurro, numero 12 del seeding cadetto, nel terzo e decisivo turno, ha liquidato il lusitano Frederico Ferreira Silva per 6-4 6-1 in un’ora e 24 minuti.

Il mancino di Latina, arrivato al match odierno senza ancora aver lasciato per strada nemmeno un set, partiva favorito e ha rispettato i pronostici. Soprattutto al servizio, l'atleta pontino è stato impeccabile, annullando tutte e tre le palle break affrontate ed essendo soprattutto bravo a non cedere l’iniziativa all’avversario.

Per Zeppieri non si tratta di un debutto assoluto al primo turno di uno Slam ma poco ci manca, visto che l’unica altra apparizione in un Major risaliva proprio al Roland Garros dello scorso anno, quando, dopo essere uscito indenne anche in quella circostanza dalle qualificazioni, venne estromesso in 3 set dal dodicesimo favorito in gara, il polacco Hubert Hurkacz per 7-5 6-2 7-5.

Nella giornata di venerdì 26 maggio è previsto il sorteggio del main draw: il torneo sulla terra rossa parigina prenderà il via ufficialmente domenica 28.