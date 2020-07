Rogo del furgoncino al Lido di Latina, lo sfogo sui social e la raccolta fondi dalla Spagna

Ultimo aggiornamento: 12:14

LATINA - Nella notte un violento incendio ha carbonizzato il food track di "That's amor e iodio", sul lungomare di Latina. L'attività, un furgoncino che distribuiva cibo da asporto, era stata avviata da poco tempo, dalla ripresa delle attività dopo la pandemia di coronavirus, e così l'incendio è arrivato distruggendo i sogni del proprietario, che sul suo profilo Facebook ha commentato con amarezza questa brutta storia "Secondo me gli ha dato fuoco l'invidia e la mancanza di p****. L'invidia di non essere alla mia altezza... Ma tranquilli raga That's amor e iodio non muore mai!!".In pochi minuti la notizia ha fatto il giro dei social e in moltissimi hanno lasciato un messaggio d'incoraggiamento al gestore dell'attività, tra loro anche Barbara, amica di vecchia data che da Palma De Maiorca dove lavora ha addirittura lanciato una campagna di raccolta fondi su gofundme.com, la piattaforma di crowdfunding diventata famosissima e sempre molto utilizzata per aiutare e supportare cause e persone.