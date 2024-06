Rogo doloso a San Felice Circeo, distrutti otto mezzi all’Ecocentro

Il fuoco torna a togliere il sonno alla comunità di San Felice Circeo. Dopo gli yacht carbonizzati a febbraio nel porto, infatti, un altro incendio ha rischiarato la notte della località balneare. Ma le circostanze sono molto diverse.

Ad essere avvolti dalle fiamme sono stati otto mezzi in sosta nell’Ecocentro comunale gestito dalla Rieco, la società che da sei mesi gestisce il servizio di raccolta solidi urbani. E non è stato un incidente. Stavolta non ci sono dubbi sull'origine. Il rogo è doloso. Il movente: un probabile gesto intimidatorio sul quale indagano adesso i carabinieri.

L'incendio è scoppiato tra le 2 e le 3 della notte fra lunedì e martedì nell'Ecocentro di via della Pineta, nelle campagne a metà tra borgo Montenero e le frazioni di Molella e Mezzomonte, non lontano dal centro storico della cittadina turistica. Gli otto mezzi erano parcheggiati uno di fianco all'altro all’aperto quando sono stati colpiti e ridotti in cenere dalle fiamme, al pari di due grandi raccoglitori di rifiuti ed alcuni bidoni in plastica che si trovavano nel piazzale. Ad intervenire per dare il via alle operazioni di spegnimento, durate fino a ieri mattina, ben oltre il sorgere del sole, i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, sul posto con la squadra territoriale di Terracina. Insieme a loro i carabinieri del nucleo operativo Radiomobile della compagnia della città del sud pontino e i militari della Stazione di San Felice Circeo i quali, collaborando con la polizia locale, hanno dato il via alle indagini per risalire alle cause del rogo.

Gli uomini dell'Arma hanno setacciato l'intera zona dove erano in sosta i mezzi, alla ricerca di possibili inneschi che abbiano potuto dare origine alle fiamme, o ancora, acceleranti che possano aver favorito il loro propagarsi. I militari insieme agli agenti del comando di via Carducci hanno ascoltato anche diversi testimoni. Inoltre, la polizia locale ha passato al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di raccogliere elementi utili a risalire a chi possa nascondersi dietro il misterioso episodio.

Ad avvalorare la tesi dell’attentato gli indizi raccolti dopo il primo sopralluogo, quando l’incendio era stato ormai spento dai vigili del fuoco.

Ormai era giorno e ripercorrendo il perimetro dell’Ecocentro i militari dell’Arma hanno trovato la recinzione tagliata nel punto più lontano dall’ingresso, nell’area restrostante del piazzale. Poi la verifica delle immagini delle telecamere ha confermato che una persona si è introdotta nell’Ecocentro prima che divampasse l’incendio. Si sta rivelando invece più difficile capire quale sostanza sia stata usata per appiccare il rogo e soprattutto per alimentarlo visto che in pochi minuti si è propagato a tutti i mezzi di raccolta rifiuti che erano parcheggiati uno accanto all’altro.

I furgoncini del servizio di raccolta a trasporto dei rifiuti che sono andati distrutti appartenevano tutti alla Rieco Spa, società di servizi integrati per l'ambiente che fa base a Francavilla ma ha appalti in molti Comuni abruzzesi, ma anche nelle Marche, in Molise e in quattro città del Lazio. Tra queste San Felice Circeo, dove era entrata in attività lo scorso primo gennaio dopo aver vinto l’appalto a cui avevano partecipato anche la Caruter Srl e la Del Prete/Ecogin Srl.

«Rispetto a quanto avvenuto la scorsa notte confidiamo nell’operato degli investigatori e degli inquirenti affinché venga fatta luce sull’incendio che ha interessato alcuni mezzi parcheggiati nell’autoparco di via della Pineta» ha dichiarato la sindaca Monia Di Cosimo quando il rogo era ormai spento. «Ringrazio, a nome di tutta la nostra amministrazione, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto riuscendo a circoscrivere e limitare i danni. Non vi saranno ripercussioni sul servizio – ci ha tenuto poi ad assicurare la prima cittadina –. La ditta è organizzata benissimo e, sebbene abbiano voluto comunque dare avviso di un minimo di ritardi per le prime ore successive all'incendio, già domani (oggi, ndr) il servizio verrà svolto normalmente».