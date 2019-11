Escrementi di topo alla "Rodari", chiusa la mensa della scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carenze igienico sanitarie e infiltrazioni, è quello che hanno trovato ieri mattina i carabinieri del Nas di Latina nella mensa della scuola dell'infanzia Rodari in via Fattori a Latina, che è stata chiusa. Le carenze igieniche riguardano escrementi di animali, probabilmente ratti e dunque si presenta anche qui lo stesso problema che ha portato alla chiusura per cinque giorni della primaria Goldoni di via Sezze. La mensa è stata subito chiusa e il Comune di Latina ha dato disposizioni alla ditta della mensa di servire il pasto ai bambini nelle proprie classi.Nella mensa invece è stata messa in atto, come da prassi, la sanificazione dei locali e l'Amministrazione «provvederà a mettere in essere un'azione sinergica tra i Servizi Ambiente e Manutenzione e la stessa scuola alla quale compete la pulizia profonda e costante degli ambienti. Anche la ditta incaricata della refezione scolastica è stata allertata per una pulizia profonda e costante del locale mensa spiegano dall'amministrazione. Ma c'è anche un altro problema da risolvere: quello delle infiltrazioni che era già stato segnalato al Servizio Manutenzioni del Comune che infatti aveva chiuso una parte del locale a causa del cedimento di un pannello del controsoffitto. La ditta interverrà in questi giorni, sperando nel bel tempo, per verificare lo stato della guaina sul tetto. Non ci sono comunque al momento elementi per ipotizzare una chiusura temporanea del plesso, la mensa invece probabilmente lunedì non riaprirà.«Voglio spiegare - dice l'assessore all'istruzione Gianmarco Proietti - che siamo presenti e i nostri interventi sono immediati, più che chiamare i Carabinieri o i Vigili del fuoco (la segnalazione sarebbe arrivata nel caso della Rodari da un genitore, ndr) che sono costretti a chiudere le strutture, sarebbe più utile un coordinamento tra scuola e assessorati in modo da risolvere il problema in tempi celeri, come infatti è accaduto anche in questo caso per la pulizia profonda dei locali».L'assessorato all'istruzione sta svolgendo un ruolo di raccordo tra i vari ambiti comunali, dunque istruzione, manutenzione e verde, «ma ognuno deve fare la sua parte», spiega Proietti anche in merito alle infiltrazioni: «Martedì riapriremo l'asilo nido di via Budapest, stiamo intervenendo alla Volta, alla Giuseppe Giuliano e a Borgo Santa Maria. Un intervento di disinfestazione è stato invece realizzato anche alla infanzia Ciancarelli di Latina Scalo che la dirigente ha chiuso per una giornata per permettere agli operai di lavorare». Anche in questo caso erano stati individuati escrementi di topo.«Dopo il caso della scuola Goldoni, ci risiamo» dice la consigliera di Forza Italia Giovanna Miele che continua: «Uno stillicidio continuo che mostra tutta la difficoltà che il Comune ha nell'affrontare i problemi».