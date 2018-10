Roccasecca dei Volsci, un libro sulle tradizioni locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica alle ore 18 all’interno del Palazzo Comunale, in piazza Umberto I, a Roccasecca dei Volsci, si terrà la presentazione del libro “A chi stòngo apprèsso?” di Alba Marteddu e Rosella Tacconi.Gli anni Settanta hanno segnato un punto di svolta nella Storia delle piccole e medie comunità, tra cui quelle lepine e ciociare.Chi è stato bambino in quel periodo, ha potuto condividere con i genitori alcune delle abitudini che loro avevano vissuto nella generazione precedente; ha goduto degli ultimi bagliori di un piccolo “mondo antico” che oggi non esiste più, fagocitato dal consumismo, dalla globalizzazione e dalla ipercomunicazione.Alba Marteddu e Rosella Tacconi, con il libro “A chi stòngo apprèsso?” edito da Sintagma, attraverso la loro “madrelingua”, rievocano in rima i ricordi dell’infanzia e, con la schiettezza e l’immediatezza del dialetto, fanno rivivere atmosfere, personaggi, luoghi, riti e tradizioni, divertono ma soprattutto emozionano.Le vicende narrate (“Glio vicolo meio”, “La Fiera nostra”, “Gli Gricigli”, “Glio comanno”, “La falia”, “'Ntonia gl'Alifante” e tante altre), partendo dallo spunto familiare, appartengono ad un patrimonio culturale territoriale. Il libro, inoltre, presenta una ricca appendice con una breve guida alla pronuncia e alla comprensione del dialetto locale, un glossario, una galleria fotografica.Alla presentazione di domenica pomeriggio, oltre alle autrici, interverranno Elvira Picozza, Anna Maria Scampone, il direttore editoriale di “Sintagma” Mauro Nasi.