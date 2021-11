Targa per Vincenzo Tasciotti, figlio spirituale di Padre Pio da Pietralcina

Mercoledì 3 Novembre 2021, 09:20

E' stata inaugurata nei giorni scorsi a Roccasecca dei Volsci, una targa alla memoria di Vincenzo Tasciotti, figlio spirituale di Padre Pio da Pietralcina, per il quale elaboro, insieme a monsignor Giuseppe d’Ercole la soluzione giuridica e il programma di sviluppo della Casa sollievo della sofferenza annunciati da Padre Pio il 5 maggio 1957.

Presentri alla cerimonia il sindaco, Barbara Petroni e monsignor Francesco Maria Tasciotti che ha detto: «Questo è un momento storico per Roccasecca dei Volsci, che è un piccolo centro, dove avvengono gesti piccoli ma tanto importanti. In questo palazzetto del 1700 sono nati e vissuti un gran numero di Roccaseccani, tra cui nostro padre Vincenzo Tasciotti, il quale poi ha avuto un cambio di vita, di qualità, di stile, di tutto, conoscendo Padre Pio da Pietrelcina.

Questa targa ci ricorda che chi si accosta ad un’altra persona, che è più importante e soprattutto più santa, migliora la propria vita. Quindi, i Roccaseccani, che vorranno ricordarsi di Padre Pio, potranno venire qui, potranno pregare e potranno chiedere a Padre Pio la grazia di essere illuminati, come fu illuminato Vincenzo Tasciotti»





La targa alla memoria è stata apposta sullo storico Palazzo Celli - Morichini - Tasciotti