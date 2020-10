L'addio commosso di Roccagorga ai funerali Fernando Rossi, sulla bara la maglia della Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commozione e un tributo d'affetto senza precedenti a Roccagorga per i funerali del giovane Fernando Rossi, l'uomo di 36 anni morto due giorni fa all'ospedale San Camillo di Roma. Il tecnico, lavorava in una grossa azienda farmaceutica di Latina ed era impegnato da sempre in politica e nel sociale.Alle 15 di oggi, presso la parrocchia dei Santi Leonardo ed Erasmo, in piazza VI Gennaio, una folla addolorata per la prematura scomparsa di Fernando, il rito funebre è stato concelebrato da padre Piotr Comanski, don Luigi Libertini e don Rosaio Barsi. Oltre ai familiari distrutti dal dolore, erano presenti gli amministratori comunali, con il sindaco Nancy Piccaro, alcuni rappresentanti provinciali di Fratelli d'Italia, di Gioventù Nazionale e la Protezione civile retta dall'amico di sempre, Tommaso Ciarmatore. In tanti hanno voluto tributare il loro affetto e manifestare vicinanza alla famiglia di Fernando Rossi.Al termine del rito funebre, la bara ricoperta da una maglia della Lazio, la sua amata squadra di calcio, e ricoperta di fiori biancocelesti, è stata portata a spalla dagli amici fino al cimitero, dove la salma è stata poi tumulata.