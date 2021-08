Roccagorga, incendio in collina: i carabinieri del Nipaaf arrestano piromane di 37 anni

Giovedì 26 Agosto 2021, 22:38 - Ultimo aggiornamento: 23:12

Colto in flagranza di reato mentre appiccava un incendio boschivo: arrestato questa sera a Roccagorga un 37enne del posto. L’uomo è stato intercettato e subito bloccato dai carabinieri del Nucleo investigativo della forestale (Nipaaf) del Gruppo di Latina e della stazione di Priverno. A seguito di un’intensa attività di osservazione, messa in campo dopo una serie di devastanti incendi verificatisi di recente sulle colline lepine, il giovane uomo è stato visto appiccare il fuoco in prossimità di oliveti e soprassuoli boschivi in località “Fosso la Paglia”. I militari del Nipaaf, diretti dal colonnello Vittorio Iansiti, hanno subito proceduto all’arresto. L’uomo sarà processato questa mattina per direttissima.