Covid, allarme contagi a Roccagorga, il Comune chiude bar e ristoranti in attesa di “eventuali ulteriori misure restrittive”

La situazione dei contagi di Roccagorga è complessa e preoccupante, tanto che nel tardo pomeriggio l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza di chiusura di bar e ristoranti per evitare assembramenti, sarà consentito solo il servizio di asporto e la consegna a domicilio. La situazione da giorni è costantemente monitorata, su poco più di 4mila abitanti infatti si contano 90 positività, oggi poco dopo le 17 il Comune ha diffuso anche attraverso i canali social un avviso: "A seguito di comunicazioni intercorse con la Regione e gli organi sovraordinati ed a scopo cautelativo è stata emessa ordinanza di chiusura bar e ristoranti". A breve sono attesi ulteriori aggiornamenti.



Il Comune di Roccagorga sottolinea di aver assunto questa determinazione dopo aver ricevuto la relazione preliminare sulla situazione epidemiologica a cura del Seresmi , il servizio regionale per l'epidemiologia, la sorveglianza e il controllo delle malattie infettive. L'amministrazione del sindaco Nancy Piccaro sottolinea inoltre nel documento di essere in attesa "di comunicazioni inerenti l'istituzione di eventuali ed ulteriori misure restrittive".



Nel centro arroccato sui Monti Lepini si sono evidenziati due cluster, rapidamente diffusi in una casa di riposo e in una scuola dell'infanzia, che hanno fanno sospettare la presenza della variante inglese. «La comunità di Roccagorga ha commentato il sindaco Nancy Piccaro - sta vivendo un periodo molto delicato. In questi ultimi giorni si è verificato un aumento esponenziale del numero dei contagi da Covid-19. Il campanello d'allarme sono stati i primi contagi della scuola dell'infanzia, che prontamente è stata messa in sicurezza, le attività sospese e i bambini della classe sotto osservazione sono stati testati. Purtroppo alcuni sono risultati positivi. La cosa particolare è che nei familiari di alcuni bambini negativi si stanno sviluppando positività, ma non si è capito se ciò derivi da contatti esterni o se i bambini potrebbero essere stati positivi asintomatici ed ora ormai negativizzati. Ora è stato riscontrato anche un cluster in una casa di riposo, anche qui sembrerebbe nato da un operatrice che aveva a casa un bambino positivo asintomatico. Purtroppo stiamo scoprendo un aspetto nuovo e cioè il virus che prima risparmiava i bambini adesso, invece, sembra aver mutato modalità di trasmissione diffondendosi anche fra i più piccoli».

